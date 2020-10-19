На совещании в правительстве республики озвучили новые противоэпидемические правила, которые вступят в силу в ближайшее время.
В Башкортостане готовятся новые коронавирусные ограничения
– Обяжут людей, болеющих сахарным диабетом и хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, соблюдать режим самоизоляции. На дом к таким людям будут приходить проверяющие.
– Людей без масок будут высаживать из транспорта.
– В заведениях общепита запретят проведение корпоративов и других массовых мероприятий.
– Заполняемость залов в кинотеатрах сократят с 50% до 30%.
– Все крупные мероприятия перенесут на 2021 год.
На данный момент решения по этим требованиям официально еще не приняты, но скоро они будут закреплены в Указе о введении режима повышенной готовности.
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