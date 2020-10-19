В Башкортостане готовятся новые коронавирусные ограничения

– Обяжут людей, болеющих сахарным диабетом и хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, соблюдать режим самоизоляции. На дом к таким людям будут приходить проверяющие.

– Людей без масок будут высаживать из транспорта.

– В заведениях общепита запретят проведение корпоративов и других массовых мероприятий.

– Заполняемость залов в кинотеатрах сократят с 50% до 30%.

– Все крупные мероприятия перенесут на 2021 год.

На данный момент решения по этим требованиям официально еще не приняты, но скоро они будут закреплены в Указе о введении режима повышенной готовности.