Радий Хабиров предложил уволиться недисциплинированным чиновникам

По словам Радия Хабирова, виной тому – нарушение установленных правил: контроля температуры, масочного режима среди персонала, выдачи масок посетителям, дезинфекции и так далее. В ходе внеплановой проверки выявились нарушения в ГУП «Управление административными зданиями», «Институте развития образования», Минкульте, Республиканском центре социальной поддержки населения, Минздраве и некоторых других учреждениях.

«Да, у нас довольном много зампремьеров уже болеет. А я сейчас объясню, почему мы болеем, коллеги: дисциплины и ответственности нет. Вы потом зачем мне жалуетесь-то, что все болеют? Тогда вы увольтесь, вот эти чиновники, а я найду других людей, потому что мне работать уже не с кем становится», – сказал Хабиров.

Идеально меры соблюдаются в таких учреждениях, как Госсобрание, «Башавтотранс», Академия госслужбы, Общественная палата, Мэрия Уфы.