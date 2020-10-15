Два дня в республике будет работать телефон доверия по вопросам предупреждения и разрешения семейных конфликтов, насилия в быту и разводов.
В Башкортостане запустят горячую линию по вопросам домашнего насилия
Горячая линия по телефону 8-800-347-5000 будет работать 20 и 21 октября с 11.00 до 18.00.
Звонок бесплатный и анонимный, профессиональные психологи и семейные медиаторы будут консультировать на русском и башкирском языках на темы:
– Что делать в случае семейного насилия?
– Как предотвратить конфликт?
– Как разрешить спор?
– Как договориться и прийти к перемирию?
– Любые другие вопросы, связанные с бытовыми конфликтами.
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