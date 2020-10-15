В Башкортостане запустят горячую линию по вопросам домашнего насилия

Горячая линия по телефону 8-800-347-5000 будет работать 20 и 21 октября с 11.00 до 18.00.

Звонок бесплатный и анонимный, профессиональные психологи и семейные медиаторы будут консультировать на русском и башкирском языках на темы:

– Что делать в случае семейного насилия?

– Как предотвратить конфликт?

– Как разрешить спор?

– Как договориться и прийти к перемирию?

– Любые другие вопросы, связанные с бытовыми конфликтами.