Власти республики всерьез озаботились бесконтрольным оборотом безалкогольных тонизирующих напитков. Согласно статистике, основными потребителями таких напитков являются подростки.
В Башкортостане ограничат продажу энергетиков
Новым законопроектом предлагается запретить продажу энергетиков несовершеннолетним, а также на территории школ, больниц, организаций отдыха детей и их оздоровления, спортивных сооружений.
Законопроект уже был рассмотрен и конкретизирован в первом и втором чтениях, на ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания планируют принять его.
К безалкогольным тонизирующим напиткам относятся только так называемые энергетики, запрет не коснется кофе и чая, кофейных и чайных напитков. Чрезмерное потребление энергетиков вызывает зависимость, наносит вред психике и сердечно-сосудистой системе ребенка.
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