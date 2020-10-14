В Башкортостане ограничат продажу энергетиков

Новым законопроектом предлагается запретить продажу энергетиков несовершеннолетним, а также на территории школ, больниц, организаций отдыха детей и их оздоровления, спортивных сооружений.

Законопроект уже был рассмотрен и конкретизирован в первом и втором чтениях, на ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания планируют принять его.

К безалкогольным тонизирующим напиткам относятся только так называемые энергетики, запрет не коснется кофе и чая, кофейных и чайных напитков. Чрезмерное потребление энергетиков вызывает зависимость, наносит вред психике и сердечно-сосудистой системе ребенка.