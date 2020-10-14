Школьников и студентов Башкортостана проверят на Covid-19

Проверят старшеклассников четырех школ и студентов трех ссузов и трех вузов республики, на данный момент составляются списки.

В этих учреждениях случайным образом выберут по 10 человек, у которых возьмут мазки из носа и горла. Далее пробы проверят на наличие коронавируса.

Тестирование будет бесплатным, результаты анализов направят на изучение в Роспотребнадзор.