Роспотребнадзор России поручил провести мониторинг распространения новой коронавирусной инфекции в регионах.
Школьников и студентов Башкортостана проверят на Covid-19
Проверят старшеклассников четырех школ и студентов трех ссузов и трех вузов республики, на данный момент составляются списки.
В этих учреждениях случайным образом выберут по 10 человек, у которых возьмут мазки из носа и горла. Далее пробы проверят на наличие коронавируса.
Тестирование будет бесплатным, результаты анализов направят на изучение в Роспотребнадзор.
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