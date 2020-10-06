В республике вступили в силу поправки в Семейный кодекс: теперь при разводе один из родителей может понести дополнительные расходы.
В Башкортостане родители обязаны при разводе обеспечивать детей жильем
Документ был подписан еще в сентябре и с октября начала действовать новая редакция закона. Данными поправками в перечень исключительных обстоятельств, при которых суд может обязать родителей нести дополнительные расходы на детей, добавлен пункт «Отсутствие у ребенка пригодного для жилья помещения».
То есть если при разводе ребенок остается с родителем (в России суд в подавляющем большинстве случаев встает на сторону матери) в условиях, мало подходящих для проживания, то со второго родителя могут взыскать средства на улучшение жилищных условий ребенка.
До этого в перечне исключительных обстоятельств значились тяжелая болезнь ребенка, увечье и потребность в дополнительном уходе. В этих случаях суд может потребовать со второго родителя оплату необходимых услуг даже в отношении совершеннолетнего, но нетрудоспособного ребенка.
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