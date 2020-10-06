В Уфе семьям с детьми от двух месяцев до трех лет частные детсады частично оплачивает государство. Первоначально программа была запущена в пилотном режиме в Стерлитамаке, осенью 2020 года ее распространили и на Уфу.
Как получить сертификат на оплату частного детсада в Уфе?
Согласно этой программе, родители могут получить сертификат от государства на оплату частного детсада на сумму 6000 рублей. Сертификат полагается работающим родителям, стоящим в очереди на место в муниципальный детсад.
Подать заявку можно:
– заполнив специальную форму;
– через МФЦ;
– через портал госуслуг;
– в отделе образования своего района;
– по телефону 8 (800) 100-8180.
Вам понадобятся: сканы паспорта и свидетельства о рождении ребенка. Все подробности, адреса и телефоны можно посмотреть на официальном сайте.
Сертификат можно потратить только на оплату частного детсада, зарегистрированного в программе. Список участников можно посмотреть тут.
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