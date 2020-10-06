Как получить сертификат на оплату частного детсада в Уфе?

Согласно этой программе, родители могут получить сертификат от государства на оплату частного детсада на сумму 6000 рублей. Сертификат полагается работающим родителям, стоящим в очереди на место в муниципальный детсад.

Подать заявку можно:

– заполнив специальную форму;

– через МФЦ;

– через портал госуслуг;

– в отделе образования своего района;

– по телефону 8 (800) 100-8180.

Вам понадобятся: сканы паспорта и свидетельства о рождении ребенка. Все подробности, адреса и телефоны можно посмотреть на официальном сайте.

Сертификат можно потратить только на оплату частного детсада, зарегистрированного в программе. Список участников можно посмотреть тут.