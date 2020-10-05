Внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкортостане

Согласно новой рекомендации документа:

– пожилым людям старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи, поездок к садовым и дачным участкам, посещения кладбищ;

– пенсионерам рекомендуют пройти вакцинацию против гриппа по назначению врача;

– работодателям рекомендуется рассмотреть возможность вакцинации против гриппа сотрудников из группы риска, а также выделить деньги на профилактику против гриппа среди остальных работников;

– Агентство по печати и СМИ РБ совместно с Минздравом республики и ГУП ТРК «Башкортостан» будет информировать население о правилах поведения при появлении симптомов ОРВИ, мерах профилактики и так далее.