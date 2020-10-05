В Башкортостане вступил в силу закон, запрещающий шуметь в дневное время

Размеры штрафов составят: одна-две тысячи рублей для граждан, от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 15 тысяч рублей для юридических лиц.

Правило не распространяется на ремонтные работы в новостройках в первые полтора года с момента ввода в эксплуатацию, а также на неотложные работы и ликвидацию последствий аварии.

О принятии такого закона власти заговорили еще в мае 2020 года. Тогда, во время самоизоляции, этот вопрос был особо актуален: с одной стороны, многие были вынуждены оставаться дома с детьми, с другой – многие решили потратить «каникулы» с пользой и заняться ремонтом. В результате в полицию и мэрию стали массово поступать жалобы: люди не могли организовать полноценный дневной сон для детей.