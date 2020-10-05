Радий Хабиров: «Если люди не понимают – значит, будем закрывать торговые центры»

«Я считаю, что на данный момент всех тех юридических решений, которые мы приняли, вполне достаточно. У нас действует режим повышенной готовности, в его рамках мы и работаем.

Это очень простые требования, которые все знают – масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекция и так далее. Сейчас просто надо в некоторой степени контрольную работу усилить. Я вот знаю, что после оперативного штаба, когда мы определенные замечания сделали по потребрынку, уже и торговые центры начали закрывать, и рынки. Ну что, если люди сразу не понимают – значит, будем по этому пути идти», – сказал Радий Хабиров.

Также глава республики напомнил о том, что ориентировочно до первого декабря будут проводиться «только самые важные мероприятия». Это значит, что уже запланированные концерты и фестивали в любой момент могут отменить.