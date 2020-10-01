Федеральная служба государственной статистики подготовила отчет о состоянии сферы образования в республике, приуроченный ко Дню учителя.
Башстат: большинство преподавателей в Башкортостане – женщины
Согласно отчету, всего в сфере образования в Башкортостане работает 115 тысяч человек, из них 33,9 тысяч человек – в школах, 92% из них имеют высшее образование.
Среди преподавателей преобладает женский труд. 88% школьных учителей составляют женщины, среди преподавателей организаций среднего профессионального образования 79% женщин, среди профессорско-преподавательского персонала вузов – 58%.
Каждый второй педагог в общеобразовательных учреждениях имеет опыт работы более 20 лет, то есть смена кадров происходит очень медленно.
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