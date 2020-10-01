Башстат: большинство преподавателей в Башкортостане – женщины

Согласно отчету, всего в сфере образования в Башкортостане работает 115 тысяч человек, из них 33,9 тысяч человек – в школах, 92% из них имеют высшее образование.

Среди преподавателей преобладает женский труд. 88% школьных учителей составляют женщины, среди преподавателей организаций среднего профессионального образования 79% женщин, среди профессорско-преподавательского персонала вузов – 58%.

Каждый второй педагог в общеобразовательных учреждениях имеет опыт работы более 20 лет, то есть смена кадров происходит очень медленно.