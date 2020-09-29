В Башкортостане изменились правила возврата билетов на мероприятия

100% стоимости билетов можно вернуть, если вы не можете попасть на мероприятие по причине собственной болезни, смерти члена семьи или близкого родственника, даже при подаче заявления в день проведения мероприятия.

Для этого нужно не позднее дня проведения мероприятия подать в организацию или билетному оператору заявление о возврате денег, приложив к нему:

– билет или копию электронного чека (если билет электронный);

– копию паспорта;

– подтверждающие документы (например, копию больничного листа, копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство).

Если у зрителя нет возможности предоставить копию больничного или свидетельства в срок, то на это отводится еще две недели. Все остальные документы должны быть направлены вовремя. Их можно подавать лично, отправлять почтой или через интернет.

Если вы не успеваете по причинам, не связанным с вашей болезнью или смертью родственников, то действуют другие правила: заявление и комплект документов (билет, чек, копия паспорта) должны быть предоставлены не менее чем за три дня до проведения мероприятия.

При возврате за 10 дней вы сможете вернуть 100% стоимости билета, за пять дней – 50%, за три дня – 30%. При этом билеты, приобретенные в рамках акций и специальных программ, могут не принимать.

Способ возврата денег определяет сама организация.