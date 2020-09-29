Председатель правительства Михаил Мишустин подписал новые правила возврата билетов на спектакли, концерты, выставки и экскурсии. В них прописаны условия, при которых покупатели могут вернуть 100% от стоимости билета.
В Башкортостане изменились правила возврата билетов на мероприятия
100% стоимости билетов можно вернуть, если вы не можете попасть на мероприятие по причине собственной болезни, смерти члена семьи или близкого родственника, даже при подаче заявления в день проведения мероприятия.
Для этого нужно не позднее дня проведения мероприятия подать в организацию или билетному оператору заявление о возврате денег, приложив к нему:
– билет или копию электронного чека (если билет электронный);
– копию паспорта;
– подтверждающие документы (например, копию больничного листа, копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство).
Если у зрителя нет возможности предоставить копию больничного или свидетельства в срок, то на это отводится еще две недели. Все остальные документы должны быть направлены вовремя. Их можно подавать лично, отправлять почтой или через интернет.
Если вы не успеваете по причинам, не связанным с вашей болезнью или смертью родственников, то действуют другие правила: заявление и комплект документов (билет, чек, копия паспорта) должны быть предоставлены не менее чем за три дня до проведения мероприятия.
При возврате за 10 дней вы сможете вернуть 100% стоимости билета, за пять дней – 50%, за три дня – 30%. При этом билеты, приобретенные в рамках акций и специальных программ, могут не принимать.
Способ возврата денег определяет сама организация.
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