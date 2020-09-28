На совещании в правительстве 28 сентября министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин сообщил об ускорении темпов распространения пандемии в республике.
Радий Хабиров пообещал усилить контроль над соблюдением масочного режима
Забелин связал это с общей ситуацией в России и в мире в целом: с частичным открытием границ и началом учебного года прирост случаев заражения отмечается повсеместно.
«Мы немного усилим работу, даже чисто пропагандистскую. Все-таки люди начали расслабляться, все меньше носят маски, и даже в автобусах «Башавтотранса» все чаще ездят без масок.
Нам надо потихонечку просить, подчеркиваю – просто убеждать, что маски носить надо, руки мыть надо, социальную дистанцию соблюдать надо», – сказал Радий Хабиров.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.