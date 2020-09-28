Радий Хабиров пообещал усилить контроль над соблюдением масочного режима

Забелин связал это с общей ситуацией в России и в мире в целом: с частичным открытием границ и началом учебного года прирост случаев заражения отмечается повсеместно.

«Мы немного усилим работу, даже чисто пропагандистскую. Все-таки люди начали расслабляться, все меньше носят маски, и даже в автобусах «Башавтотранса» все чаще ездят без масок.

Нам надо потихонечку просить, подчеркиваю – просто убеждать, что маски носить надо, руки мыть надо, социальную дистанцию соблюдать надо», – сказал Радий Хабиров.