Премия за лучший социальный проект впервые досталась компании-оператору наружной рекламы

Термин «социальная реклама» чаще всего применяют только в России. Во всем мире употребляют понятия «некоммерческая» и «общественная» реклама. Отсюда и разница в толковании терминов. «Некоммерческая реклама» — это реклама, спонсируемая некоммерческими институтами или в их интересах и имеющая целью стимулирование пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или привлечение внимания к делам общества» (Кортлэнд Л. Бове, Уилльям Ф. Аренс Современная реклама 1995), а «Общественная реклама» передает сообщение, пропагандирующее какое-либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно». (Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика 2001). Недавно в Общественной палате России предложили закрепить новое понятие социальной рекламы и определить ее основные форматы и критерии эффективности, чтобы оградить настоящую социальную рекламу от коммерческих проектов.