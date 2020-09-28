По итогам премии «Лучшие социальные проекты России-2020» проекты медиахолдинга Maer показали запрос общества на сопереживание культурным ценностям россиян.
Премия за лучший социальный проект впервые досталась компании-оператору наружной рекламы
-
Генеральный директор Maer Константин Майор получил награду за лучшую социальную рекламу. Церемонию награждения провела актриса и телеведущая Юлия Михалкова
В премии «Лучшие социальные проекты России» победа в номинации «Социальная и социально ориентированная реклама» досталась компании Maer. В январе 2020 года Maer в рамках эксперимента провел трансляцию послания президента России Федеральному собранию на уличных цифровых экранах крупнейших городов страны, в том числе и в Уфе. Появление программных заявлений вызвало ответную реакцию общества: на фоне цитат президента проводились опросы общественного мнения и съемки местных телевизионных программ. Люди были активно вовлечены в дискуссию по будущему обустройству государства.
|
Ратмир Загиров,
Мы видим, что в обществе растет запрос на сопереживание тем ценностям, которые формируют наш культурный код. Цифровая наружная реклама быстро реагирует на такой спрос: мы показываем событийный контент, который способен вдохновить, объединить и сплотить людей. Наши цифровые экраны с их многомиллионной аудиторией — уникальная площадка для подобных проектов.
В 2020 году медиахолдинг Maer, помимо трансляции послания президента, провел на своих премиальных экранах множество качественных социальных видеокампаний. Среди них – проект к годовщине снятия блокады Ленинграда; акция взаимопомощи «#МыВместе» — антивирусный проект, информирующий о симптомах коронавирусной инфекции и ее профилактике; онлайн-трансляция виртуального шествия «Бессмертного полка» 9 мая; акция «Красная гвоздика» для поддержки ветеранов, пострадавших в боевых действиях; фотопроект «75 правил жизни победителей» с историями более 250 ветеранов Великой отечественной; благотворительная акцию фонда Хабенского «Уроки добра» к 1 сентября и другие.
Термин «социальная реклама» чаще всего применяют только в России. Во всем мире употребляют понятия «некоммерческая» и «общественная» реклама. Отсюда и разница в толковании терминов. «Некоммерческая реклама» — это реклама, спонсируемая некоммерческими институтами или в их интересах и имеющая целью стимулирование пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или привлечение внимания к делам общества» (Кортлэнд Л. Бове, Уилльям Ф. Аренс Современная реклама 1995), а «Общественная реклама» передает сообщение, пропагандирующее какое-либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно». (Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика 2001). Недавно в Общественной палате России предложили закрепить новое понятие социальной рекламы и определить ее основные форматы и критерии эффективности, чтобы оградить настоящую социальную рекламу от коммерческих проектов.
|Maer Group в Уфе:
тел. 8-922-220-10-21
ufa@maergroup.ru
facebook.com/maergrouppage
instagram.com/maergroup
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.