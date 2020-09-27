Стало известно, когда в Башкортостане вступит в силу закон о «тихом часе»

Закон, запрещающий проведение ремонтных работ и шумных мероприятий в период с 13 до 15 часов в многоквартирных домах и общежитиях, был подписан главной республики Радием Хабировым, он вступит в силу третьего октября.

Размеры штрафов составят: одна-две тысячи рублей для граждан, от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 15 тысяч рублей для юридических лиц.

Правило не будет действовать в новостройках первые полтора года с момента ввода в эксплуатацию. Также под исключение попадают неотложные работы и ликвидация последствий аварии.