В Башкортостане возобновят выплаты на детей

Согласно объявлению, деньги в республику уже поступили, «до конца текущего месяца средства будут зачислены на счета получателей ЕДВ, открытые в кредитных организациях».

Ранее многие семьи сообщили о задержке перевода денег на месяц и более, Минтруд объяснил это бюрократически процессом: необходимо было подписать дополнительное соглашение между Минтруда России и правительством республики.

Ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в республике полагается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума (9804 рубля).