Минтруд Башкортостана рассказал о том, когда начнутся задержанные ранее пособия для многодетных семей с низким доходом.
В Башкортостане возобновят выплаты на детей
Согласно объявлению, деньги в республику уже поступили, «до конца текущего месяца средства будут зачислены на счета получателей ЕДВ, открытые в кредитных организациях».
Ранее многие семьи сообщили о задержке перевода денег на месяц и более, Минтруд объяснил это бюрократически процессом: необходимо было подписать дополнительное соглашение между Минтруда России и правительством республики.
Ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в республике полагается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума (9804 рубля).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.