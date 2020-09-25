Проект «Герой нашего времени» признан одним из лучших на форуме журналистики «Вся Россия-2020»

Всероссийская общественная премия «Герой нашего времени» получила призовое третье место в номинации «Спецпроект/акция года». На конкурс было отправлено около 500 заявок от телекомпаний, печатных и электронных СМИ со всей страны.

«Герой нашего времени» – это проект телеканала «Вся Уфа». Премия отмечает тех, кто бескорыстно творит добрые дела, проявляет героизм и совершает открытия.

В 2020 году церемония состоится 20 ноября в Башкирском государственном театре оперы и балета. Бронзовые статуэтки будут вручаться в номинациях: «Благотворитель года», «Меценат года», «Доброе дело», «Храброе сердце», «Социальная акция года», «Спорт без границ», «Сильные духом» и «Взрослый поступок маленького человека».