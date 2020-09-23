В одном из районов Башкортостана закрываются школы и возвращаются ограничения

Как сообщает агентство «Башинформ», с 23 сентября ограничения ввели в Бурзянском районе.

На ближайшие две недели в муниципалитете полностью запрещаются все массовые мероприятия, приостанавливается работа рынка в селе Старосубхангулово, школы переходят на дистанционное обучение. В детских садах будут работать дежурные группы, куда будут принимать только детей работающих жителей. Прием граждан повсеместно проводится только в электронном формате.

Глава администрации района Газиз Манапов заявил, что причина – в росте числа инфицированных жителей, хотя по данным Минздрава, с начала пандемии в Бурзянском районе зафиксированы всего два случая заражения Covid-19.