В республике поступают жалобы на задержки ежемесячных выплат для многодетных семей с низким доходом. Многие семьи не получили деньги за последний месяц.
Почему в Башкортостане задерживают выплаты на детей?
Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на Минтруда Башкортостана, задержка произошла из-за бюрократического процесса.
Председателем правительства России подписано распоряжение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета, и сейчас подписывается дополнительное соглашение между Минтруда России и правительством республики.
Выплаты возобновятся, когда поступят деньги – предположительно, в начале октября.
Ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в республике полагается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума (9804 рубля).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.