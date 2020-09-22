Почему в Башкортостане задерживают выплаты на детей?

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на Минтруда Башкортостана, задержка произошла из-за бюрократического процесса.

Председателем правительства России подписано распоряжение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета, и сейчас подписывается дополнительное соглашение между Минтруда России и правительством республики.

Выплаты возобновятся, когда поступят деньги – предположительно, в начале октября.

Ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в республике полагается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума (9804 рубля).