В Башкортостане возрождают студенческие отряды

Обсуждение законопроекта началось еще в августе 2020 года. Поддержка со стороны государства может заключаться в поощрении людей, которые занимаются организацией деятельности таких отрядов, а также предприятий, трудоустраивающих молодежь.

Студенческим отрядам будет оказана информационная помощь. Также создадут реестр студенческих объединений по основным направлениям: сервисные, медицинские, педагогические, строительные, пожарные, сельскохозяйственные и так далее. В реестр включат все уже существующие в республике студенческие отряды.

«Цель законопроекта заключается не только в создании условий для временного трудоустройства учащейся молодежи, но и в развитии движения студенческих отрядов как общественного объединения обучающихся», – сообщил в августе председатель Госсобрания Константин Толкачев.