Депутаты Госсобрания республики утвердили назначение премьер-министра правительства. До 17 сентября правительство фактически возглавлял Радий Хабиров.
В Башкортостане назначен новый премьер-министр
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Им стал Андрей Назаров, ранее занимавший должность первого вице-премьера.
Кандидатуру Назарова выдвинул лично глава Башкортостана Радий Хабиров, отметив, что Назаров многое сделал для развития республики и был эффективен в сложные периоды падения цен на нефть, пандемии и других кризисов.
Андрей Назаров с 2003 года исполнял обязанности депутата Госсобрания Башкортостана, первым заместителем премьер-министра правительства назначен в 2019 году. В июне текущего года вошел в совет директоров «Башнефти».
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