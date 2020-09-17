В Башкортостане назначен новый премьер-министр

Им стал Андрей Назаров, ранее занимавший должность первого вице-премьера.

Кандидатуру Назарова выдвинул лично глава Башкортостана Радий Хабиров, отметив, что Назаров многое сделал для развития республики и был эффективен в сложные периоды падения цен на нефть, пандемии и других кризисов.

Андрей Назаров с 2003 года исполнял обязанности депутата Госсобрания Башкортостана, первым заместителем премьер-министра правительства назначен в 2019 году. В июне текущего года вошел в совет директоров «Башнефти».