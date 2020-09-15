Несмотря на все меры предосторожности, принятые Министерством образования в новом учебном году, зафиксированы случаи заражения Covid-19 в школах.
В Башкортостане более 800 школьников находятся на карантине по коронавирусу
Об этом 15 сентября на совещании в правительстве отчитался министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин.
Всего, по последней информации, на карантине находятся 853 ученика из 41 школы, а также несколько отдельных групп в четырех детских садах.
При этом официально Covid-19 подтвержден у 67 учеников и преподавателей, остальные переведены на дистанционное обучение как контактные. В Минздраве считают, что это хорошая статистика и опасения по поводу возникновения массовых очагов заражения пока не подтверждаются.
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