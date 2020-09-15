В Башкортостане более 800 школьников находятся на карантине по коронавирусу

Об этом 15 сентября на совещании в правительстве отчитался министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин.

Всего, по последней информации, на карантине находятся 853 ученика из 41 школы, а также несколько отдельных групп в четырех детских садах.

При этом официально Covid-19 подтвержден у 67 учеников и преподавателей, остальные переведены на дистанционное обучение как контактные. В Минздраве считают, что это хорошая статистика и опасения по поводу возникновения массовых очагов заражения пока не подтверждаются.