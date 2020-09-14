Объявлены результаты выборов в Башкортостане

Согласно отчету, наибольшее количество голосов набрала правящая партия «Единая Россия» – 70,21%.

Следом идут КПРФ и ЛДПР – 4,42 % и 2,93% голосов соответственно. Остальные партии набрали менее 2% каждая, самовыдвиженцы – 14,27% в сумме. Во многих округах выборы были символическими, так как выдвигалось по одному кандидату.

Явка избирателей превысила 52%. В селах этот показатель составил чуть больше 64%, в городах – 31%.