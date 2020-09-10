В городе пройдет девятая церемония вручения наград Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени». Она отмечает тех, кто бескорыстно творит добрые дела, проявляет героизм и совершает открытия.
В Уфе наградят «Героев нашего времени»
Церемония состоится 20 ноября 2020 года в Башкирском государственном театре оперы и балета. Премия учреждена продюсерским центром «Вся Уфа» совместно с мэрией города.
В этом году бронзовые статуэтки будут вручаться в номинациях: «Благотворитель года», «Меценат года», «Доброе дело», «Храброе сердце», «Социальная акция года», «Спорт без границ», «Сильные духом» и «Взрослый поступок маленького человека».
Рассказы о людях, которые, по вашему мнению, достойны претендовать на бронзовую статуэтку в одной из номинаций, можно присылать на почту: news@allufa.ru.
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