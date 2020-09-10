В Башкортостане некоторые семьи получат выплаты по 3 тысячи рублей на каждого ребенка

В сентябре официально безработные люди получат доплаты к пособию из расчета три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

С первого апреля пособие по безработице в республике назначено более 142 тысячам человек, из них почти половина имеет несовершеннолетних детей.

Другие выплаты, в том числе введенные в связи с пандемией коронавируса, остаются без изменений. Ранее мы писали о сокращении пособий по безработице начиная с первого сентября.