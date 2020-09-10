«Ковидное» отделение клиники БГМУ переходит в обычный режим после выписки последнего пациента с подтвержденным коронавирусом. Персонал госпиталя отправляется в отпуск.
В Уфе закрылся один из Covid-госпиталей
Терапевтическое отделение начнет прием пациентов через несколько дней, когда будет проведена полная санитарная обработка.
Его перепрофилировали в госпиталь для больных коронавирусом вместимостью 100 коек еще 16 апреля текущего года, за это время там вылечили более 1250 пациентов.
Тем временем Минздрав сообщает о еще одной гибели от коронавируса, общее число погибших достигло 30 человек. С начала сентября ежедневный прирост пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 составляет 29-32 человека, с пневмонией – 59-109 человек.
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