В Уфе закрылся один из Covid-госпиталей

Терапевтическое отделение начнет прием пациентов через несколько дней, когда будет проведена полная санитарная обработка.

Его перепрофилировали в госпиталь для больных коронавирусом вместимостью 100 коек еще 16 апреля текущего года, за это время там вылечили более 1250 пациентов.

Тем временем Минздрав сообщает о еще одной гибели от коронавируса, общее число погибших достигло 30 человек. С начала сентября ежедневный прирост пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 составляет 29-32 человека, с пневмонией – 59-109 человек.