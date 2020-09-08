100-дневный марафон «Бег со смыслом» завершится 13 сентября

100-дневный марафон завершится 13 сентября. У этой акции две основных цели:

Беговая цель: за 100 дней суммарно пробежать расстояние от Уфы до Владивостока (это около 10 000 километров). Суммируются все километры пробежек участников акции.

Благотворительная цель: собрать 600 000 рублей для детей из Центра детского развития фонда «Мархамат».

Деньги на счет фонда можно перевести тут. На сегодняшний день собрано чуть больше 240 тысяч рублей (40% от цели).

Чтобы присоединиться к акции, нужно:

– пробежать любую комфортную для вас дистанцию и отметить ее здесь;

– сделать скрин и поделиться с друзьями в соцсетях.

В этой группе показаны участники и лидеры забегов. Все новости акции публикуются в Instagram проекта, там можно больше узнать об участниках акции и подопечных детского центра. Написав в аккаунт, вы можете найти себе партнера, который будет мотивировать вас на пробежки, даст дельные советы, а также будет оплачивать каждый километр пожертвованием.