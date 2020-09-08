В 2021 году 31 декабря в Башкортостане могут сделать выходным днем

Согласно этому проекту, в 2021 году выходные дни перенесутся:

– с субботы, второго января – на пятницу, пятого ноября;

– с воскресенья, третьего января – на пятницу, 31 декабря;

– с субботы, 20 февраля – на понедельник, 22 февраля.

Ранее неоднократно поднимался вопрос о признании 31 декабря выходным днем, так как в большинстве случаев предновогодний рабочий день все равно значительно сокращают, однако пока что в законодательстве этот пункт остается без изменений. В 2019 году 31 декабря выходным днем объявили 40 регионов России.