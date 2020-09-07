Будут ли школьников Башкортостана тестировать на коронавирус?

Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что школьников тестировать не планируют, главная задача – обеспечить входной контроль.

Основное внимание будет уделяться здоровью учителей и администрации школы, так как дети чаще переносят коронавирус бессимптомно или без осложнений.

Решения по тестированию преподавателей школ регионы принимают самостоятельно. Когда начнется массовая вакцинация от Covid-19, для педагогов она будет добровольной.