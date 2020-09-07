В связи с началом учебного года власти республики ожидают обострения эпидемической ситуации в регионе в течение ближайших двух-трех недель.
Будут ли школьников Башкортостана тестировать на коронавирус?
Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что школьников тестировать не планируют, главная задача – обеспечить входной контроль.
Основное внимание будет уделяться здоровью учителей и администрации школы, так как дети чаще переносят коронавирус бессимптомно или без осложнений.
Решения по тестированию преподавателей школ регионы принимают самостоятельно. Когда начнется массовая вакцинация от Covid-19, для педагогов она будет добровольной.
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