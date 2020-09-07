В школах Башкортастана появляются первые случаи заражения Covid-19

Седьмого сентября на заседании в правительстве глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что, как и ожидалось, из некоторых школ уже поступают сообщения о заражениях коронавирусом.

Тем не менее, по словам Хабирова, старт учебного года пока проходит лучше, чем прогнозировали. Каждый случай отрабатывается школьным коллективом отдельно, заболевших и всех контактировавших с ними изолируют.

На сегодняшний день в дистанционном режиме учатся 323 ребенка. Это дети с подтвержденным диагнозом Covid-19. Остальные школьники учатся в обычном режиме с рядом ограничений, о которых мы писали ранее.