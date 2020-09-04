В связи с частичным открытием границ, пресс-служба Минздрава предупреждает о новых правилах для людей, прибывающих в республику из других стран.
По прилету в Башкортостан из-за рубежа придется сдать тест на коронавирус
Люди, прибывающие на территорию Российской Федерации самолетом, должны до вылета заполнить анкету и форму на Едином портале государственных услуг. Сделать это можно при покупке билета, но не позднее регистрации на рейс.
Кроме того, в течение трех календарных дней со дня возвращения в страну граждане России должны сдать тест на Covid-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг.
В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия необходимо обратиться за медицинской помощью, но не посещая больницу.
Помещение в обсерватор не требуется. Правила касаются как вывозных, так и регулярных рейсов.
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