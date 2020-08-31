В школах Башкортостана могут запретить наличный расчет

«Людям надо объяснять: если ты пользуешься картой "Алга", то платишь за проезд 20 рублей – это цены 2016 года, самые низкие в Приволжском округе. Наличными – 28 рублей. Значит, человеку нужно просто сорганизоваться, в ближайшем киоске взять эту карту, бросить туда денег и радоваться. Плюс она дает еще этот тариф – "счастливый час".

Просто надо людям объяснять, что это выгодно. Да, не все частные перевозчики нас слышат, но мы потихоньку их приведем к порядку. Особенно это произойдет с первого января 2021 года, когда начнут работу жесткие нормы за несоблюдение правил.

Кроме того, мы договаривались, что карты "Алга" и карты школьников будут все более функциональными. Что по карте школьника будет проводить пропускной режим, что она будет средством оплаты в буфете. Это не работает, как мне доложили. Мы столкнулись с тем же, с чем сталкивались при вводе карты "Алга" – не хотят по безналичке рассчитываться.

Я в течение недели жду предложений. Готов пойти на то, что вообще запрещу в школах наличный расчет. Не надо детям деньги в карманах держать, есть карта – купил что нужно. Если по-нормальному не понимают операторы – значит, запретим и будем штрафовать. В течение недели внесите мне предложения по решению этой ситуации.

Если ребенок в секцию идет – там он тоже должен иметь возможность расплачиваться этой картой. Одна карта должна быть, и больше он не должен заморачиваться ни на чем», – сказал Хабиров.