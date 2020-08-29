Глава республики Радий Хабиров подписал поправки в указ о введении режима повышенной готовности. В том числе отменена обязательная самоизоляция для некоторых категорий людей.
Комендантский час для детей в Башкортостане сохранится до сентября
– С первого сентября в обычном режиме возобновляют работу детские сады, школы и организации дополнительного образования детей.
– С первого сентября открываются кинотеатры, детские кружки и секции.
– Дежурные группы в детских садах продолжат работу до 31 августа.
– До 31 августа включительно дети младше 17 лет не должны находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 22.00 до 10.00.
– Обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, отменяется.
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