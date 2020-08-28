Отделение Федеральной службы статистики опубликовало отчет о средней стоимости условного минимального набора товаров для детей-первоклассников в республике.
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Башкортостане?
Согласно отчету, средняя стоимость сбора мальчика-первоклассника в школу составляет 13 866 рублей, из них 9760 рублей – на одежду и обувь и 4106 рублей – на канцтовары.
Стоимость условного минимального набора товаров для девочки-первоклассницы чуть выше: форма обойдется в 10 351 рублей и те же 4106 рублей – на канцтовары.
При подсчете учитывались средние цены, зарегистрированные в различных магазинах республики, то есть суммы в Уфе могут значительно отличаться.
В условных наборах – по одной единице каждого предмета одежды, включая спортивные костюмы и кроссовки, и по две блузки/рубашки.
Кроме того – 30 тетрадей, три авторучки, четыре учебника и по одной штуке остальных принадлежностей.
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