Сколько стоит собрать ребенка в школу в Башкортостане?

Согласно отчету, средняя стоимость сбора мальчика-первоклассника в школу составляет 13 866 рублей, из них 9760 рублей – на одежду и обувь и 4106 рублей – на канцтовары.

Стоимость условного минимального набора товаров для девочки-первоклассницы чуть выше: форма обойдется в 10 351 рублей и те же 4106 рублей – на канцтовары.

При подсчете учитывались средние цены, зарегистрированные в различных магазинах республики, то есть суммы в Уфе могут значительно отличаться.

В условных наборах – по одной единице каждого предмета одежды, включая спортивные костюмы и кроссовки, и по две блузки/рубашки.

Кроме того – 30 тетрадей, три авторучки, четыре учебника и по одной штуке остальных принадлежностей.