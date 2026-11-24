Александр Шельдяев отметил, что у республики серьезный научный и технологический потенциал. Сегодня в Межвузовском кампусе работают 24 научно-исследовательские лаборатории. Четыре вуза участвуют в программе «Приоритет-2030».

Хорошую динамику показывают малые технологические компании: с начала года их число выросло на 37% и достигло 140, а темпы роста их выручки вдвое опережают среднероссийские показатели.

За пять лет из регионального бюджета на поддержку науки направлено почти 900 млн рублей. Глава кабмина сообщил о том, что в ближайшие три года будут вкладывать порядка 250 млн рублей ежегодна в реализацию научного потенциала республики.

«Наша задача заключается в том, чтобы между наукой и производством было как можно меньше барьеров, а перспективные разработки быстрее выходили на рынок. Именно на это будет направлена работа Совета.

У Башкортостана есть все возможности, чтобы внести весомый вклад в достижение технологического лидерства России», – добавил Александр Шельдяев.