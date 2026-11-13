Межвузовский кампус в Уфе: кто сможет заселиться?

«Никаких критериев у нас там нет. Кампус – 4200 мест. Если взять всю совокупность общежитий, которые есть сейчас в Уфе, мы практически закрываем потребность в размещении студентов.

Поэтому идите. В кампусе, понятно, как и в общежитии, будет плата за проживание, только чуть побольше. Мы его строим по принципу частно-государственного партнерства, тарифы еще не установили.

Поэтому, ребята, кто хочет – приходите, живите и радуйтесь», – сказал глава региона, отвечая на соответствующий вопрос.