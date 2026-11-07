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Наука и образование

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В Башкортостане может появиться Евразийский университет креативной экономики

По задумке, новый вуз будет готовить специалистов, способных не только создавать креативный продукт, но и управлять его производством и продвижением.

vk.ru/eurasiannoc

Эту инициативу обсудили на «Российской креативной неделе — Евразия» – фестивале-форуме, прошедшем в Уфе. Евразийский университет креативной экономики могут создать на базе Евразийского НОЦ.

В числе направлений подготовки – развитие территорий, управление интеллектуальной собственностью, экспорт, креативное предпринимательство и международное продюсирование. Особое внимание предполагается уделить управленцам, которые работают с креативной экономикой на государственном и региональном уровнях.

Еще одна инициатива связана с нехваткой производственных мощностей для арт-индустрии. Сегодня российские художники и скульпторы нередко вынуждены размещать заказы на изготовление произведений за рубежом.

В качестве решения предложено создать в Башкортостане промышленный кластер для арт-индустрии России и Евразии — первую в стране специализированную производственную площадку такого формата. Она могла бы обеспечить авторам доступ к необходимым технологиям и производственным компетенциям, а также создать условия для международных заказов.

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