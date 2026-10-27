Уфимский вуз получит 250 млн рублей на создание инжинирингового центра

Грант в 250 млн рублей получит Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Эти деньги пойдут на запуск инжинирингового центра «Автономные технологии и интеллектуальное управление объектами нефтегазового промысла».

Он объединит три взаимосвязанных направления исследований: цифровые двойники технологических объектов, высокопроизводительные вычисления и интеллектуальная поддержка принятия решений, а также системы автономного управления скважинами и позволит не только исследовать сложные режимы работы нефтегазового промысла, но и формировать технологические решения под конкретные производственные задачи.

Результатом работы должно стать создание цифровых и программно-аппаратных решений, ориентированных на повышение эффективности и надежности эксплуатации нефтегазовых месторождений в осложненных условиях, а также снижение технологической зависимости и расширение возможностей интеллектуального управления производственными объектами.