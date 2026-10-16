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Наука и образование

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Радий Хабиров: «Уфимский кампус – это уникальный проект, равных которому прежде не было в нашей республике»

Сегодня, 16 октября, глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал видео, в котором продемонстрирован процесс строительства Уфимского кампуса.

«Мы строим не просто большое общежитие для ребят. Мы создаем по-настоящему комфортную, современную среду, которая удовлетворяет всем запросам нашей молодежи.

Здесь студенты будут учиться, заниматься наукой, спортом, творчеством, отдыхать и просто хорошо проводить время. Это уникальный проект, равных которому прежде не было в нашей республике – и мы рады, что у нас есть возможность его реализовать.

Строительство кампуса сейчас на финальной стадии. Уже завершили остекление двух из семи башен, подключили все коммуникации. Ежедневно на площадке работают 1,3 тысячи человек – чтобы уже в следующем году здесь кипела жизнь, рождались и воплощались в реальность самые смелые идеи», – написал глава региона в соцсетях.

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