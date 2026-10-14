Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

В уфимском микрорайоне Затон-Восточный достроили детсад

Детский сад в микрорайоне Затон-Восточный жители ждут уже очень давно. Ранее в этом году мэрия обещала сдать его к сентябрю.

Фото: Олег Котов

Сегодня, 14 октября, глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов сообщил о том, что строительство детсада завершено.

Двухэтажное учреждение рассчитано на 260 воспитанников и включает 12 групп.

«Сегодня осмотрел детский сад: групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, кабинеты для развивающих занятий, административные помещения, медицинский блок, прогулочные площадки. Пространство детского сада имеет тематическое оформление и зонирование для разных видов деятельности.

В детском саду также созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение оборудовано лифтом, пандусом.

Масштабные работы завершены, штат специалистов укомплектован, ведется оформление документов и получение заключения о соответствии построенного объекта», – рассказал Котов.

Фото: Олег Котов
Фото: Олег Котов
Фото: Олег Котов
Фото: Олег Котов
Фото: Олег Котов
Фото: Олег Котов
Фото: Олег Котов

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: