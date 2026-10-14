В уфимском микрорайоне Затон-Восточный достроили детсад

Сегодня, 14 октября, глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов сообщил о том, что строительство детсада завершено.

Двухэтажное учреждение рассчитано на 260 воспитанников и включает 12 групп.

«Сегодня осмотрел детский сад: групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, кабинеты для развивающих занятий, административные помещения, медицинский блок, прогулочные площадки. Пространство детского сада имеет тематическое оформление и зонирование для разных видов деятельности.

В детском саду также созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение оборудовано лифтом, пандусом.

Масштабные работы завершены, штат специалистов укомплектован, ведется оформление документов и получение заключения о соответствии построенного объекта», – рассказал Котов.