Стало известно, сколько уфимцы потратят на подарки ко Дню учителя в 2026 году

День учителя будут праздновать в России в следующий понедельник, пятого октября. По стране только 8% опрошенных заявили, что не поздравляют классного руководителя в этот день.

Чаще всего дарят цветы (63%), подарочные сертификаты (19%) или конверты с деньгами (11%).

Самый большой бюджет на подарок закладывают родители московских школьников – 5500 рублей, следом идут Санкт-Петербург (4500 рублей) и Екатеринбург (3700 рублей).

Жители Уфы считают, что дорого внимание: в среднем они планируют потратить на подарок не больше 3200 рублей, что, однако, больше, чем в прошлом году (2900 рублей).