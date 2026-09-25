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Наука и образование

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Стало известно, когда заселят Межвузовский кампус в Уфе

Сегодня, 25 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал видео, в котором продемонстрирован процесс строительства Уфимского кампуса.

«Не вдаваясь в детали, скажу, что скоро мы уже завершим остекление башен. Напомню, их у нас семь, высотой от 11 до 29 этажей.

И каждая из них названа в честь выдающихся ученых – Пифагор, Аристотель, Авиценна, Шэнь Ко, Менделеев, Вернадский и Циолковский.

Уже в следующем году сюда заселятся студенты, преподаватели, приглашенные ученые. Очень ждем этого момента. А пока показываю, что происходит на одной из главных строек нашей республики. Уникальные кадры – исторические!» – написал глава региона в соцсетях.

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