Уфимский кампус полностью сдадут в декабре 2026 года

По словам главы кабмина, сейчас все монолитные работы завершены, ведется остекление фасадов башен «Дельта-1» и «Дельта-2» и остальных корпусов. Параллельно идут отделочные и инженерные работы.

Каждый день на площадке трудятся более тысячи человек. До 30 сентября планируют завершить благоустройство территории.

Как ожидается, кампус полностью будет готов уже в декабре 2026 года. С мебелью, оборудованием и всем необходимым для жизни, учебы и работы студентов.

«Еще недавно здесь был только проект. Сегодня он уже меняет силуэт Уфы. И совсем скоро станет пространством, где наши студенты будут не только учиться, но и жить, заниматься наукой, создавать новые проекты и работать вместе», – написал Андрей Назаров в соцсетях.