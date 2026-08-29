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Наука и образование

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В Уфе открыли новую школу на 1225 учеников

В преддверии Дня знаний в Октябрьском районе Уфы открыли новый второй корпус школы №88. 

Рендер опубликовал Рустам Шарипов

Школа на 1225 мест расположилась в уфимском микрорайоне Глумилино-2, рядом с Дворцом борьбы. Первый находится на улице Российской.

В школе будут классы самого разного профиля – биоинженерные, кадетские, спортивные, IT, бизнес-классы. Глубже погрузиться в профессию школьникам помогут партнеры – БГПУ имени Акмуллы, БАГСУ, УГНТУ, Уфимский медколледж, медицинские организации и другие.

Уже первого сентября в этот корпус пойдут первые ученики: за парты впервые сядут 348 первоклассников, а вместе с ними свои первые шаги в профессии сделают 29 молодых учителей.

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