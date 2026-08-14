В Башкортостане одновременно ремонтируют 42 школы

По словам главы региона, сейчас в Башкортостане приводят в порядок сразу 42 школы. 36 из них сдадут до конца 2026 года, строительная готовность – почти 97%.

В этих школах учатся почти 20 тыс. детей в разных городах и районах республики.

Также радий Хабиров отметил, что меняется не только внешний вид школ, но и подход к обучению: открываются новые профильные классы и дополнительные кружки, библиотеки становятся центрами притяжения, на уроках физкультуры теперь не просто сдают нормативы – занятия становятся действительно интересными.