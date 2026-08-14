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Наука и образование

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В Башкортостане одновременно ремонтируют 42 школы

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 14 августа, рассказал о реализации нацпроекта «Молодежь и дети» в республике.

Фото опубликовал Радий Хабиров

По словам главы региона, сейчас в Башкортостане приводят в порядок сразу 42 школы. 36 из них сдадут до конца 2026 года, строительная готовность – почти 97%.

В этих школах учатся почти 20 тыс. детей в разных городах и районах республики.

Также радий Хабиров отметил, что меняется не только внешний вид школ, но и подход к обучению: открываются новые профильные классы и дополнительные кружки, библиотеки становятся центрами притяжения, на уроках физкультуры теперь не просто сдают нормативы – занятия становятся действительно интересными.

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