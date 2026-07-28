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Наука и образование

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Стало известно, когда откроется большая школа в микрорайоне Глумилино-2

Эту школу жители ждут уже несколько лет: микрорайон расширяется, в округе стоят все больше высоток.

Школа на 1225 мест расположится в уфимском микрорайоне Глумилино-2, рядом с Дворцом борьбы.

Как сообщил сегодня, 28 июля, глава Башкортостана Радий Хабиров, сдать ее планируют к началу следующего года – первого сентября она уже примет учащихся.

Здание станет вторым корпусом школы №88 – первый расположен на улице Российской.

По словам Радия Хабирова, основные строительные работы уже завершены, школу оснастили самым современным оборудованием. Впереди – необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию и лицензирование.

«Планируем, что в школе будут классы самого разного профиля – биоинженерные, кадетские, спортивные, IT, бизнес-классы. Глубже погрузиться в профессию ребятам помогут партнеры – БГПУ имени Акмуллы, БАГСУ, УГНТУ, Уфимский медколледж, медицинские организации и другие.

Например, классы спортивной направленности будут работать совместно с Дворцом борьбы и спортшколами. А ученики кадетских классов будут посещать кружки и секции по военному делу, бальным танцам, военной истории, уроки и тренировки по греко-римской борьбе», – написал глава региона, опубликовав эти фото и рендер.

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