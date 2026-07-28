В Башкортостане отремонтируют 36 школ, 12 колледжей и детсадов

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров подвел итоги первого полугодия 2026 года по нацпроектам.
По словам премьер-министра, объем финансирования по нацпроектам на этот год – 35,2 млрд рублей. Освоили 41% – это уже лучше, чем в прошлом году (тогда было 33%).
По строительству – на сегодняшний день сдали два моста, отремонтировали семь объектов коммунальной инфраструктуры. Открыли четыре новые женские консультации. Расселили 38 человек из аварийного жилья. Благоустроили 10 общественных пространств – в Аскинском, Дуванском, Салаватском и других районах. Привели в порядок 50 км дорог.
До конца года отремонтируют 36 школ, шесть детских садов, шесть колледжей. Завершат благоустройство еще 143 парков и скверов, расселят из аварийного жилья более 300 человек. Закупят 83 новых автобуса.
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