В Башкортостане отремонтируют 36 школ, 12 колледжей и детсадов

По словам премьер-министра, объем финансирования по нацпроектам на этот год – 35,2 млрд рублей. Освоили 41% – это уже лучше, чем в прошлом году (тогда было 33%).

По строительству – на сегодняшний день сдали два моста, отремонтировали семь объектов коммунальной инфраструктуры. Открыли четыре новые женские консультации. Расселили 38 человек из аварийного жилья. Благоустроили 10 общественных пространств – в Аскинском, Дуванском, Салаватском и других районах. Привели в порядок 50 км дорог.

До конца года отремонтируют 36 школ, шесть детских садов, шесть колледжей. Завершат благоустройство еще 143 парков и скверов, расселят из аварийного жилья более 300 человек. Закупят 83 новых автобуса.