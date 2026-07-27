Уфимский вуз вошел в топ-15 Всероссийского инженерного конкурса

На конкурсе вуз вошел в топ-15 рейтинга – об этом сегодня, 27 июля, сообщил ректор УУНиТ Вадим Захаров.

Также среди «Передовых инженерных школ» УУНиТ занял восьмую строчку. В этом году за победу боролись 13 тыс. участников из 257 вузов.

«Что это значит? Что наши студенты – одни из лучших инженеров России. Попасть в высшую лигу в такой конкуренции дорогого стоит.

Для меня как ректора это лучший сигнал: мы выбрали правильный курс. Ставка на живые проекты, работу с реальным сектором и промышленными партнерами дает результат. Студенты УУНиТ не просто учат теорию – они уже сейчас решают задачи, которые стоят перед отечественной промышленностью», – заявил Вадим Захаров.