Профессор из Уфы вошел в число самых цитируемых ученых мира

В обновленный список попал директор Уфимского НИИ глазных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии и оптического приборостроения БГМУ Мухаррам Бикбов.

Работы профессора Бикбова публикуются в ведущих международных журналах, среди них Nature, Ophthalmology, American Journal of Ophthalmology, British Journal of Ophthalmology, Acta Ophthalmologica, Eye и другие. Многие исследования выполнены совместно с зарубежными коллегами.

Одно из ключевых направлений научной работы Мухаррама Бикбова связано с лечением и реабилитацией пациентов с дегенеративными заболеваниями роговицы. Под его руководством в Уфимском НИИ глазных болезней БГМУ была создана комплексная технология, включающая разработанные в институте аппараты и растворы для кросслинкинга роговицы, а также клинические протоколы применения этой методики.