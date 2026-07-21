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Наука и образование

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Профессор из Уфы вошел в число самых цитируемых ученых мира

В международном списке Stanford-Elsevier World’s Top 2% Scientists учитываются публикации, цитируемость, позиции исследователей в общих и предметных рейтингах, а также показатели по 22 крупным научным областям и 170 поддисциплинам.

Фото: Башкирский медицинский университет

В обновленный список попал директор Уфимского НИИ глазных болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии и оптического приборостроения БГМУ Мухаррам Бикбов.

Работы профессора Бикбова публикуются в ведущих международных журналах, среди них Nature, Ophthalmology, American Journal of Ophthalmology, British Journal of Ophthalmology, Acta Ophthalmologica, Eye и другие. Многие исследования выполнены совместно с зарубежными коллегами.

Одно из ключевых направлений научной работы Мухаррама Бикбова связано с лечением и реабилитацией пациентов с дегенеративными заболеваниями роговицы. Под его руководством в Уфимском НИИ глазных болезней БГМУ была создана комплексная технология, включающая разработанные в институте аппараты и растворы для кросслинкинга роговицы, а также клинические протоколы применения этой методики.

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