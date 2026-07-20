Строительство второй очереди Уфимского кампуса завершено на 70%

Как сообщает региональный Минстрой, готовность второй очереди Межвузовского кампуса сейчас составляет более 70%. Уже на следующей неделе рабочие завершат строительство седьмой, последней башни.

В остальных корпусах монолитные работы закончили еще в июне. Параллельно на объекте ведутся благоустройство территории и внутренняя отделка помещений.

Вторую очередь кампуса планируют открыть до конца текущего года. Общая площадь кампуса достигает 140 тыс. кв. м. В первой очереди площадью 35 тыс. кв. м уже размещены современные лаборатории и аудитории, рассчитанные на активную исследовательскую и образовательную деятельность.

Жилая часть второй очереди состоит из семи башен, объединенных единым стилобатом. Она примет более четырех тысяч студентов.