Строительство второй очереди Уфимского кампуса завершено на 70%

В пресс-службе Евразийского НОЦ рассказали о ходе работ по возведению второй очереди Межвузовского кампуса, расположенного в Уфе.
Как сообщает региональный Минстрой, готовность второй очереди Межвузовского кампуса сейчас составляет более 70%. Уже на следующей неделе рабочие завершат строительство седьмой, последней башни.
В остальных корпусах монолитные работы закончили еще в июне. Параллельно на объекте ведутся благоустройство территории и внутренняя отделка помещений.
Вторую очередь кампуса планируют открыть до конца текущего года. Общая площадь кампуса достигает 140 тыс. кв. м. В первой очереди площадью 35 тыс. кв. м уже размещены современные лаборатории и аудитории, рассчитанные на активную исследовательскую и образовательную деятельность.
Жилая часть второй очереди состоит из семи башен, объединенных единым стилобатом. Она примет более четырех тысяч студентов.
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